Balade apéro vélo

Vendredi 27 mars 2026 de 18h30 à 20h30.

Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 20h30. Aix-en-Provence et ses proches environs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-05-29

Balade à vélo au départ de la place de la mairie de 10 à 15 km dans les rues d’Aix-en-Provence ou dans les environs proches de la ville suivi d’un apéritif dans les locaux de l’association ADAVA

L’association ADAVA milite pour le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière afin d’améliorer les déplacements, protéger l’environnement et favoriser un développement équilibré du territoire. Elle propose tous les deux mois une vélorution pour rappeler aux élus notre demande d’aménagements cyclables. Cette balade à vélo d’une distance de 10 à 15 km se déroule dans les rues d’Aix-en-Provence ou dans les environs proches du centre de la ville. Cette vélorution ne présente aucune difficulté technique, elle est ouverte aux adultes comme aux enfants (accompagnés d’un parent pour les mineurs). Elle est encadrée par des bénévoles de l’association. Cette balade est aussi une occasion de découvrir autrement Aix-en-Provence pour sensibiliser le public à l’usage du vélo pour les trajets du quotidien, touristiques ou sportifs.



Au-delà d’un mode de transport écologique et économique, le vélo est une source de bien-être bénéfique pour la santé physique et mentale.



Cette vélorution débute à 18h30 sur la place de la mairie d’Aix-en-Provence et se termine vers 20h dans les locaux de l’association avec un apéritif offert permettant aux participants de faire connaissance et d’échanger sur divers sujets vélo. .

Aix-en-Provence et ses proches environs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 53 73 76 contact@adava.fr

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English :

A 10-15 km bike ride from Place de la Mairie through the streets of Aix-en-Provence or the surrounding area, followed by an aperitif on the premises of the ADAVA association

L’événement Balade apéro vélo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence