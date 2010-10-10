Balade apprenante au Grand Site Sainte-Victoire route Départementale 17 Saint-Antonin-sur-Bayon

Balade apprenante au Grand Site Sainte-Victoire

Dimanche 12 avril 2026 de 9h30 à 13h. route Départementale 17 Maison Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Entre découverte et pédagogie, ces balades guidées en Provence invitent à regarder la nature autrement.

La matinée débute avec la Fresque de la Biodiversité, un atelier collaboratif qui permet de comprendre le fonctionnement des écosystèmes. On y découvre le rôle de la biodiversité pour l’humanité, les interactions entre les espèces et les impacts des activités humaines sur le vivant. Une fois les bases posées, place à la marche au pied d’un paysage mythique la montagne Sainte-Victoire.



Accompagnée par un guide, la marche débute dans une forêt mêlant pinède et chênaie, deux écosystèmes caractéristiques de la région. Puis le sentier rejoint un milieu plus ouvert les pelouses sèches, ces espaces naturels où s’épanouit une biodiversité adaptée au climat méditerranéen.



Tout au long du parcours, le guide compare ces milieux et explique comment la biodiversité en Provence s’organise selon les paysages.

La balade offre également de superbes points de vue sur la face sud de la Sainte-Victoire, un décor emblématique pour observer la nature. .

route Départementale 17 Maison Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Between discovery and education, these guided walks in Provence invite you to take a different look at nature.

L’événement Balade apprenante au Grand Site Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon a été mis à jour le 2026-03-25 par Provence Tourisme