Balade apprenante au Marais du Vigueirat Marais du Vigueirat Arles

Balade apprenante au Marais du Vigueirat

Dimanche 24 mai 2026 de 9h30 à 13h. Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Entre découverte et pédagogie, ces balades guidées en Provence invitent à regarder la nature autrement.

Après l’atelier de la Fresque de la Biodiversité, la balade se poursuit au cœur de la réserve naturelle, sur le sentier de l’Étourneau.

Dans ces paysages façonnés par l’eau, la biodiversité est particulièrement riche. Zones humides, roselières et prairies naturelles abritent de nombreuses espèces.

Cette balade nature en Provence permet de découvrir les particularités des écosystèmes camarguais et de comprendre leur rôle dans l’équilibre du vivant.

Une sortie idéale pour les curieux, les amoureux de nature et ceux qui souhaitent observer la biodiversité de Provence sur le terrain. .

Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between discovery and education, these guided walks in Provence invite you to take a different look at nature.

L’événement Balade apprenante au Marais du Vigueirat Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Provence Tourisme