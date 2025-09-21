Balade apprenante « La ceinture verte racontée par ses sols » Parc Eugène Imbs Strasbourg

Balade apprenante « La ceinture verte racontée par ses sols » Parc Eugène Imbs Strasbourg dimanche 21 septembre 2025.

Balade apprenante « La ceinture verte racontée par ses sols » Dimanche 21 septembre, 09h00 Parc Eugène Imbs European Collectivity of Alsace

30 places disponibles. Inscription recommandée.

Lieu de rendez-vous : parking des Jardins de la Montagne verte, 5 avenue du Cimetière.

Durée : 3 h (attention : fin de la balade à l’angle de la route de Schirmeck et de la rue de la Tour verte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Une balade patrimoniale atypique pour s’intéresser et découvrir la profondeur en explorant la surface… (et vice versa).

Cette année, notre fil directeur sera l’arbre en ville, au‑dessus, mais aussi forcément en-dessous du sol. Arbre d’alignement, de verger, de jardin, de ripisylve, de parc. Spontané ou planté, nous suivrons sa trace à travers les glacis, le parc Eugène Imbs et jusqu’aux petites forêts du Grand Pré.

En compagnie de nos guides du programme de recherche participative sur les sols vivants urbains, SOLenVillE Strasbourg, nous découvrirons comment les arbres nous racontent des histoires de sols, de ville et de vie(s).

Parc Eugène Imbs 5 avenue du Cimetière, 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Koenigshoffen European Collectivity of Alsace Grand Est https://solenville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-apprenante-la-ceinture-verte-racontee-par-ses-sols-210925? »}] Le parc tient son nom d’Eugène Imbs, à la fois charpentier, permanent syndical, directeur d’imprimerie, conseiller municipal et adjoint au maire de Strasbourg au XXe siècle.

Une balade patrimoniale atypique pour s’intéresser et découvrir la profondeur en explorant la surface… (et vice versa).

© Franck-Neumann Florian