Balade archéologique dans Rezé Chronographe (Le) Rezé

Après une lecture du paysage au Chronographe, le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé !

