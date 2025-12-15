Balade archéologique dans Rezé Le Chronographe Rezé

Balade archéologique dans Rezé Dimanche 22 février 2026, 15h00

Après une lecture du paysage au Chronographe, le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé !

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé
