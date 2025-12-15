Balade archéologique dans Rezé Le Chronographe Rezé

Balade archéologique dans Rezé Dimanche 22 février 2026, 15h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:30:00+01:00

Après une lecture du paysage au Chronographe, le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé !

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

Après une lecture du paysage au Chronographe, laissez vous guider dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques. Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé !

@LeChronographe