Balade archéologique et environnementale dans le marais de Goulaine Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 14:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée + médiation- Enfants (12-18 ans) : entre 2.50€ à 6€- Adultes : 6€ à 12€ Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

Les marais de Goulaine, situés à moins de 15 km de Nantes, bénéficient d’un cadre exceptionnel, offrant à la fois une diversité topographique, végétale, faunistique et un environnement archéologique riche.Cette balade au départ du Chronographe, musée archéologique de Nantes Métropole, vous propose de découvrir ce lieu remarquable à bord d’un bus historique.Archéologues, géomorphologue et spécialistes de la gestion des risques et crises environnementaux seront présents pour commenter le paysage tout au long de la balade.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320