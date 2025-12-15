Balade archéologique et environnementale dans le marais de Goulaine Le Chronographe Rezé

Balade archéologique et environnementale dans le marais de Goulaine Mercredi 25 février 2026, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Entrée + médiation

– Enfants (12-18 ans) : entre 2.50€ à 6€

– Adultes : 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T18:00:00+01:00

Les marais de Goulaine, situés à moins de 15 km de Nantes, bénéficient d’un cadre exceptionnel, offrant à la fois une diversité topographique, végétale, faunistique et un environnement archéologique riche.

Cette balade au départ du Chronographe, musée archéologique de Nantes Métropole, vous propose de découvrir ce lieu remarquable à bord d’un bus historique.

Archéologues, géomorphologue et spécialistes de la gestion des risques et crises environnementaux seront présents pour commenter le paysage tout au long de la balade.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

