Balade archéologique sur la plaine de Sarliève, Ferme de Sarliève, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Balade archéologique sur la plaine de Sarliève Samedi 19 septembre, 10h00 Ferme de Sarliève Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Balade découverte au départ de l’espace citoyen de la Ferme de Sarliève.

Depuis 16 000 ans, au cœur de la plaine de Sarliève, sa forme de cuvette caractéristique est parfois « humide » parfois « sèche ». Ce contexte a présenté un attrait pour les habitants qui ont pu tirer parti de cet espace particulier.

Cet atelier s’appuiera sur les observations réalisées à l’occasion des diagnostics archéologiques préventifs réalisés préalablement à l’installation du nouveau bâtiment Movianto (ex-CSP) qui se situe à proximité de la zone de parking pour rejoindre le chemin piéton d’accès à la ferme et à l’espace citoyen.

Ferme de Sarliève Rue de la rasa, 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://leroseau63.org/ https://www.fermedesarlieve.org;https://www.facebook.com/LeRoseau63 multi-acteurs & citoyenne au sud de Clermont-Ferrand. L’accès vers l’espace citoyen se fait par le chemin de la haie citoyenne (prévoir 15 mn de marche) via la rue de la Rasa, à Cournon d’Auvergne.

Balade découverte au départ de l’espace citoyen de la Ferme de Sarliève.

©HADES-ARCHEOLOGIE