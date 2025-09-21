Balade architecturale au quartier Champagne – Moulin roux de Laon Quartier Champagne-Moulin Roux Laon

Accès gratuit (durée : 2h) / RV devant le Centre social Le Triangle (1bis rue Edouard Branly, ville basse de Laon)

Le CAUE de l’Aisne propose un itinéraire de visite du quartier Champagne-Moulin Roux jalonné de panneaux exposant des vues anciennes du secteur. Construit il y a plus de 50 ans, le quartier présente une architecture caractéristique qui a forgé son identité et qui présente des éléments remarquables, si l’on prend le temps de s’y attarder. Comme le reste de la ville, le quartier a évolué et poursuit son récit avec de nouveaux chapitres urbains à découvrir ou à redécouvrir !

Les commentaires seront assurés par une urbaniste, avec le concours d’une ancienne habitante. Une déambulation organisée en partenariat avec la DRAC, la ville de Laon, l’OPAL et la Cité éducative…

Quartier Champagne-Moulin Roux Laon Laon 02000 Champagne Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Un des quartiers nouveaux de Laon, créé dans les années 1960 en ville basse. Arrêts bus à proximité

