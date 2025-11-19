Balade architecturale rue bouvard Besançon

Balade architecturale

rue bouvard arrêt de tram ligne T1 Brûlefoin. Besançon Doubs

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19 2026-02-14 2026-03-25 2026-04-10

Et si le patrimoine bisontin ne s’arrêtait pas aux fortifications et aux pierres anciennes ? Cette visite vous invite à explorer une page plus récente de l’histoire architecturale de la ville. Bâtiments visionnaires, créations audacieuses et grands projets du siècle dernier dessinent un visage moderne de Besançon, souvent méconnu mais riche en découvertes. Véritable randonnée urbaine, ce parcours original vous propose de voir la ville autrement et d’apprécier l’héritage du XXe siècle comme une clé de compréhension de la cité d’aujourd’hui. .

rue bouvard arrêt de tram ligne T1 Brûlefoin. Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade architecturale Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON