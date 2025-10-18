Balade architecturale et conférence à Arleux Ferme des Ailleurs, Arleux Arleux

Sur inscription jusqu’au 16 octobre

La Ferme des Ailleurs propose une balade et une conférence pour découvrir le patrimoine architectural de la commune d’Arleux, et notamment la place des fermes hier, aujourd’hui et demain à travers l’exemple de la reconversion de la ferme des Ailleurs en résidence de tourisme inclusive.

Ferme des Ailleurs, Arleux 124 Rue des Murets Simon, 59151 Arleux Arleux 59151 Nord Hauts-de-France

CAUE du Nord