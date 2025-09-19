Balade Architecturale et Patrimoniale à Trois-Rivières Place Bébel Trois-Rivières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

À la fois terre d’histoire et de culture, Trois-Rivières vous invite à un voyage dans le temps. Explorez son bourg, un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, où des vestiges amérindiens, des ruines d’habitations et des témoins de l’occupation militaire se côtoient. Chaque rue, chaque édifice, raconte une page du riche patrimoine architectural qui témoigne des différentes époques d’aménagement de la commune.

Place Bébel Place du capitaine Moïse Bebel 97114 Trois Rivières Trois-Rivières 97114 Guadeloupe Guadeloupe +590 590.818.385. https://www.caue971.org C'est dans ce cadre que le CAUE de la Guadeloupe et ses partenaires assureront des animations au cœur de lieux

emblématiques de la richesse culturelle, architecturale et paysagère de la Guadeloupe.

Les Enfants du Patrimoine est une manifestation ludo-pédagogique permettant de faire découvrir aux scolaires, de la maternelle au lycée, le patrimoine dans toute sa diversité.

CAUE Guadeloupe