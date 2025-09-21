Balade architecturale et patrimoniale de l’habitation Murat Ecomusée de Marie Galante Marie Galante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des différents bâtiments de l’habitation Murat avec Mme Florence HATCHY DORVILLIUS architecte au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) de la Guadeloupe.

Ecomusée de Marie Galante Marie galante Habitation Murat Marie Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 97 48 68 L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé monument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la sucrerie et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes médicinales. La maison principale, récemment restaurée, présente dans une nouvelle muséographie les collections de l’écomusée.

Classé au titre des Monuments Historiques

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ecomusée de Marie-Galante