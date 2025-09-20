Balade architecturale et patrimoniale Ville de Trois-Rivières Trois Rivieres

Balade architecturale et patrimoniale Samedi 20 septembre, 08h00 Ville de Trois-Rivières Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

À la fois terre d’histoire et de culture, Trois-Rivières vous invite à un voyage dans le temps. Explorez son bourg, un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, où des vestiges amérindiens, des ruines d’habitations et des témoins de l’occupation militaire se côtoient. Chaque rue, chaque édifice, raconte une page du riche patrimoine architectural qui témoigne des différentes époques d’aménagement de la commune.

Ville de Trois-Rivières Place Moïse Bébel, Trois-Rivières Trois Rivieres 97114 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 923 530 [{« type »: « phone », « value »: « 0690502459 »}] Mairie de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières