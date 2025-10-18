Balade architecturale Hôtel Gabriel Lorient

Balade architecturale Samedi 18 octobre, 15h00 Hôtel Gabriel Morbihan

Parole d’architecte !

> Samedi 18 octobre à 15h

Lecture de l’architecture de la ville à partir de témoignages des architectes de la Reconstruction.

Rendez-vous : Hôtel Gabriel

Durée : 1h30

Gratuit

Hôtel Gabriel rue de l’enclos du port Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

©Ville de Lorient