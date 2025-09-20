Balade architecturale : le quartier du Cours Foucault et ses environs Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban

Balade architecturale : le quartier du Cours Foucault et ses environs Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban samedi 20 septembre 2025.

Balade architecturale : le quartier du Cours Foucault et ses environs 20 et 21 septembre Archives départementales de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. réservation obligatoire. 24 personnes maximum par visite. Départ depuis le jardin des Archives départementales. Parcours pédestre d’environ 3 km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette visite conduite par un architecte du CAUE 82 vous emmera en balade dans le quartier du Cours Foucault, où les Archives départementales sont installées depuis 1902.

Au fil de cette déambulation, commentaires et documents d’archives vous permettront d’appréhender les métamorphoses qui se sont opérées à partir du XVIIe siècle dans ce territoire originellement rural. Des murs d’enceinte de l’Hôpital à l’usine des Tabacs récemment reconvertie en base militaire, en passant par le cours Foucault et les bords du Tarn, ensemble, nous apprendrons à observer et comprendre ce que révèlent les formes architecturales, la densité urbaine et la place accordée au paysage.

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle_archives@tarnetgaronne.fr »}] Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

Cette visite conduite par un architecte du CAUE 82 vous emmera en balade dans le quartier du Cours Foucault, où les Archives départementales sont installées depuis 1902.

© flickr / Archives départementales de Tarn-et-Garonne