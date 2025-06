Balade architecturale – CNCO Saint-Trojan-les-Bains 20 juin 2025 17:00

Charente-Maritime

Balade architecturale CNCO 20 boulevard Felix Faure Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20 18:30:00

2025-06-20

Vendredi 20 juin (17h-18h30) cette balade commentée vous propose de découvrir l’histoire et l’architecture de la première station balnéaire sur l’île d’Oléron.

CNCO 20 boulevard Felix Faure

CNCO 20 boulevard Felix Faure
Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 05 16 museeoleron@cdc-oleron.fr

English : Architectural stroll

Friday June 20 (5 6.30pm): This guided walk will introduce you to the history and architecture of the first seaside resort on the island of Oleron.

German : Architektonischer Spaziergang

Freitag, 20. Juni (17:00-18:30 Uhr): Bei diesem geführten Spaziergang lernen Sie die Geschichte und Architektur des ersten Badeortes auf der Insel Oléron kennen.

Italiano :

Venerdì 20 giugno (ore 17-18.30): questa passeggiata guidata vi farà conoscere la storia e l’architettura della prima stazione balneare dell’isola di Oléron.

Espanol : Paseo arquitectónico

Viernes 20 de junio (17.00-18.30 h): este paseo guiado le permitirá descubrir la historia y la arquitectura de la primera estación balnearia de la isla de Oléron.

