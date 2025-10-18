Balade architecturale Square Jean XXIII Le Port

Balade architecturale Samedi 18 octobre, 08h50 Square Jean XXIII La Réunion

Journées Nationales de l’Architecture – Architectures du quotidien

Le CAUE de La Réunion est ravi de vous inviter à la prochaine édition des JNA !

Cette année, partez à la découverte de l’architecture du quotidien du 20ᵉ et 21ᵉ siècle lors d’une balade architecturale dans la commune du Port commentée et présentée par l’un de nos architectes membres du CAUE.

Samedi 18 octobre 2025

⏰ Rendez-vous à 8h50

Rue du Père Lafosse, devant l’entrée du Square Jean XXIII

⏳ Durée : environ 2h

Pour profiter pleinement de la balade, pensez à :

– chaussures confortables

– bouteille d’eau

– chapeau

Gratuit – Places limitées

Réservation obligatoire : 0262 21 60 86

Venez explorer l’architecture qui nous entoure au quotidien !

Square Jean XXIII Rue Père Lafosse, Le Port 97420, La Réunion Le Port 97420 La Réunion La Réunion

©CAUE de La Réunion