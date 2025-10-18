Balade architecturale voir le SPR autrement Rendez-vous devant la fontaine face à la Gare Nîmes

Balade architecturale voir le SPR autrement Rendez-vous devant la fontaine face à la Gare Nîmes samedi 18 octobre 2025.

Balade architecturale voir le SPR autrement

Rendez-vous devant la fontaine face à la Gare Avenue Feuchères Nîmes Gard

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Nicolas Mémain, urbaniste rigolo et montreur d’ours en béton, fait l’éloge des choses telles qu’elles sont et propose une manière insolite de voir l’extension du site patrimonial remarquable (SPR).

Rendez-vous devant la fontaine face à la Gare Avenue Feuchères Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Nicolas Mémain, funny urban planner and concrete bear showman, praises things as they are and proposes an unusual way of looking at the extension of the Remarkable Heritage Site (SPR).

German :

Nicolas Mémain, ein lustiger Stadtplaner und Betonbär, lobt die Dinge, wie sie sind, und schlägt eine ungewöhnliche Art und Weise vor, die Erweiterung der Site patrimonial remarquable (SPR) zu betrachten.

Italiano :

Nicolas Mémain, simpatico urbanista e showman dell’orso di cemento, elogia le cose come stanno e propone un modo insolito di guardare all’ampliamento del Sito del Patrimonio Notevole (SPR).

Espanol :

Nicolas Mémain, divertido urbanista y showman de osos de hormigón, elogia las cosas como son y propone una forma insólita de ver la ampliación del Patrimonio Notable (SPR).

