Balade Art Déco Mézières

Place d’Arches Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité -de 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le quartier de l’avenue d’Arches a été métamorphosé par la reconstruction de l’entre-deux-guerres son architecture témoigne du style à la mode dans les années 20-30, l’Art Déco. C’est le moment de lever les yeux pour découvrir la splendeur de ces façades richement décorées !

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Place d’Arches Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

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English :

The Avenue d?Arches district was transformed by the reconstruction of the interwar years, and its architecture bears witness to the Art Deco style that was fashionable in the 20s and 30s. It’s time to look up and discover the splendor of these richly decorated facades!

L’événement Balade Art Déco Mézières Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme