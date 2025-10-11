Balade art et nature Garein Garein

Balade art et nature Garein Garein samedi 11 octobre 2025.

Balade art et nature

Garein Eglise de Garein Garein Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Balade Art & Nature

11 octobre

— GAREIN

Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Garein pour une balade proposée par l’artiste Lucie Bayens

qui vous fera découvrir l’œuvre n°12 de La Forêt d’Art Contemporain en passant par l’Atelier de la

Forêt hébergeant le travail artistique de Lucie Bayens et Anne Poivilliers pour finir par un petit

moment convivial autour de 16h00.

Proposition offerte par La Forêt d’Art Contemporain sur réservation avant le 7 octobre au 0662411441 ou luciebayens@gmail.com .

Garein Eglise de Garein Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 14 41 luciebayens@gmail.com

English : Balade art et nature

German : Balade art et nature

Italiano :

Espanol : Balade art et nature

L’événement Balade art et nature Garein a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Cœur Haute Lande