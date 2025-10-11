Balade Art et Nature Garein

Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Garein pour une balade proposée par l’artiste Lucie Bayens qui vous fera découvrir l’œuvre n°12 de La Forêt d’Art Contemporain en passant par l’Atelier de la Forêt hébergeant le travail artistique de Lucie Bayens et Anne Poivilliers pour finir par un petit moment convivial autour de 16h00.

Proposition offerte par La Forêt d’Art Contemporain sur réservation avant le 7 octobre au 0662411441 ou luciebayens@gmail.com .

Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine

