Balade Art & Nature avec Lucie Bayens #2 Garein

Stade Bertrand Navarre Garein Landes

Rendez-vous samedi 15 novembre à 14h30 au stade de Garein pour une balade découverte de curiosités végétales et artistiques par l’artiste Lucie Bayens. Découvrez l’œuvre n°00 de la Forêt d’Art Contemporain et l’Atelier de la Forêt hébergeant le travail artistique de Lucie Bayens et Anne Poivilliers, pour finir par un petit moment convivial autour de 16h.

Sur réservation avant le 11 novembre. .

Stade Bertrand Navarre Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 14 41 luciebayens@gmail.com

