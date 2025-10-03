Balade artistique Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Royan

Balade artistique Vendredi 3 octobre, 20h00 Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.50€. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Cette balade artistique est une invitation à vivre une expérience unique qui se déroulera sur des sites emblématiques de la ville de Royan. Au cœur de cette aventure, des artistes passionnés se réunissent pour offrir une création sur mesure. Les participants seront invités à explorer différentes formes d’art à travers des interactions ludiques et des moments insolites, créant ainsi des souvenirs mémorables. Une immersion artistique qui promet d’éveiller les sens et d’enrichir le regard sur la culture et l’art. Ensemble, découvrons la magie de la création vivante !

Avec la participation de Melvin dans les nuages, artiste musicien, Benoît et Emma Savignat, danseurs et chorégraphes, Bruno Soulet, comédien, et les médiatrices et médiateurs du service Patrimoine.

RDV au CIAP

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public.

©Ville de Royan