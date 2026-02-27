Balade artistique D’une cabane à l’autre Peyrelevade

Balade artistique D’une cabane à l’autre

Adossées aux pentes, surplombant d’un regard landes, tourbières ou forêts de feuillus, elles sont restées là, solides, toutes de granite, attendant leur berger ou leur bergère. Au fil de la balade, six cabanes restaurées par l’association La Pierre Levée invitent à jouer à cache-cache, à écouter leurs histoires, à se faire surprendre par une danseuse, une poète ou une chanteuse qui s’en échappent…

Avec J.M. Caunet de l’IEO Limousin et trois artistes du collectif Le Temps de…

7 km à pied venez avec de bonnes chaussures imperméables

Sur réservation 05 55 95 23 30

Adulte 8 €, enfant (6-10 ans) 5 €

proposée par HCC et le PAH Haute-Corrèze Ventadour, avec La Pierre Levée et la commune de Peyrelevade, dans le cadre du festival Les Printemps de Haute-Corrèze coordonné par le CAC de Meymac et de l’année du Pastoralisme coordonnée par le PNR de Millevaches .

