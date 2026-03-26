BALADE ARTISTIQUE ET BOTANIQUE Roujan

BALADE ARTISTIQUE ET BOTANIQUE

D13 Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Traverse vous invite à s , une balade artistique et botanique entre vignes et oliviers, dans les paysages de Roujan.

Une journée pour marcher, découvrir les plantes du territoire, rencontrer une vigneronne, partager un pique-nique dans les vignes… et se laisser porter par la poésie de Marcelle Delpastre autour d’un spectacle en pleine nature ! Sur réservation.

Traverse vous invite à s , une balade artistique et botanique entre vignes et oliviers, dans les paysages de Roujan.

Une journée pour marcher, découvrir les plantes du territoire, rencontrer une vigneronne, partager un pique-nique dans les vignes… et se laisser porter par la poésie de Marcelle Delpastre autour d’un spectacle en pleine nature !

11h Rendez-vous au parking de l’Abbaye de Cassan.

Accueil du public et départ de la balade vers les vignes du Domaine Grain d’L.

11h 12h30 Balade botanique et découverte du paysage.

Une marche accessible ponctuée de pauses pour découvrir les plantes et fleurs du paysage méditerranéen ainsi que le travail de la vigne.

L’association Vinatur’L34 proposera un atelier floral ainsi qu’un temps autour des légendes et noms des plantes.

Dans les parcelles du domaine, Gaëlle Steunou, vigneronne du Domaine Grain d’L, partagera son travail et son lien au paysage.

12h30 Dégustation dans les vignes.

Découverte des vins du domaine dans un cadre naturel exceptionnel.

13h Pique-nique partagé sous le mazet.

Un moment convivial pour prendre le temps, échanger et reprendre des forces.

Chaque participant est invité à apporter son pique-nique.

14h Spectacle “Chauffe Marcelle !”

La Compagnie Rêves du 22 Mars propose une lecture théâtralisée inspirée de la vie et de l’œuvre de Marcelle Delpastre, poète et paysanne.

Installés face aux parcelles d’oliviers, sur des transats ou dans l’herbe, les spectateurs sont invités à se laisser porter par la parole de celle qui a tant écrit sur la terre, les saisons et le vivant.

15h Retour à pied vers le parking de l’Abbaye de Cassan.

Balade très accessible (environ 4 km aller-retour avec pauses).

Prévoir des chaussures confortables.

Pique-nique à apporter.

Gratuit. Sur réservation. .

D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 7 83 99 81 20

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English :

Traverse invites you to ???s????? ??? ???????, an artistic and botanical walk through the vineyards and olive groves of Roujan.

A day for walking, discovering local plants, meeting a winegrower, sharing a picnic in the vineyards? and letting yourself be carried away by Marcelle Delpastre’s poetry during a show in the heart of nature! Reservations required.

L’événement BALADE ARTISTIQUE ET BOTANIQUE Roujan a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT AVANT-MONTS