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Balade artistique Eyburie

Balade artistique Eyburie

Balade artistique Eyburie lundi 10 août 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 19140 Eyburie

Département : Corrèze

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Eyburie

Balade artistique

Place de la Mairie Eyburie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Petit parcours ludique, contes et surprises. Pot d’accueil servi par la mairie.
Participation au chapeau.
Sur réservation.
Départ à 20h30 devant la mairie.   .

Place de la Mairie Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24  cristinasainte@orange.fr

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English : Balade artistique

L’événement Balade artistique Eyburie a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze