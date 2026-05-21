Eyburie

Balade artistique

Place de la Mairie Eyburie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Petit parcours ludique, contes et surprises. Pot d’accueil servi par la mairie.

Participation au chapeau.

Sur réservation.

Départ à 20h30 devant la mairie. .

Place de la Mairie Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr

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English : Balade artistique

L’événement Balade artistique Eyburie a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze