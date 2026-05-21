Balade artistique Eyburie
Balade artistique Eyburie lundi 10 août 2026.
Eyburie
Balade artistique
Place de la Mairie Eyburie Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Petit parcours ludique, contes et surprises. Pot d’accueil servi par la mairie.
Participation au chapeau.
Sur réservation.
Départ à 20h30 devant la mairie. .
Place de la Mairie Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade artistique
L’événement Balade artistique Eyburie a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze