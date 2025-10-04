balade ARTISTIQUE Lignières-Orgères
balade ARTISTIQUE Lignières-Orgères samedi 4 octobre 2025.
balade ARTISTIQUE
balade artistique sur 6 communes CCMA Lignières-Orgères Mayenne
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
2025-10-04 2025-10-05
Balade artistique sur 6 communes dans des lieux patrimoniaux remarquables 41 artistes sur 14 lieux + 3 écoles et 1 EHPAD
Expositions dans 6 communes Lignières Orgères , Madré , St Aignan de Couptrain , Neuilly le Vendin , Javron les Chapelles , Chevaignier du Maine .
balade artistique sur 6 communes CCMA Lignières-Orgères 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 81 95 89 marc.lelievre@orange.fr
English :
Artistic strolls through 6 communes in remarkable heritage sites 41 artists in 14 locations + 3 schools and 1 nursing home
German :
Künstlerischer Spaziergang in 6 Gemeinden an bemerkenswerten Orten des Kulturerbes 41 Künstler an 14 Orten + 3 Schulen und 1 EHPAD
Italiano :
Passeggiate d’arte in 6 città in siti di notevole interesse patrimoniale 41 artisti in 14 siti + 3 scuole e 1 casa di cura
Espanol :
Paseos por el arte en 6 ciudades de patrimonio notable 41 artistas en 14 lugares + 3 escuelas y 1 residencia de ancianos
L’événement balade ARTISTIQUE Lignières-Orgères a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs