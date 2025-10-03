Balade artistique rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00
2025-10-03

Avec Melvin dans les nuages, artiste musicien, Benoît et Emma Savignat, danseurs et chorégraphes, Bruno Soulet, comédien, et les médiatrices et médiateurs du service patrimoine
+33 5 46 39 94 45  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

With Melvin dans les nuages, musical artist, Benoît and Emma Savignat, dancers and choreographers, Bruno Soulet, actor, and mediators from the heritage department

German :

Mit Melvin dans les nuages, Musikkünstler, Benoît und Emma Savignat, Tänzer und Choreografen, Bruno Soulet, Schauspieler, und den Vermittlerinnen und Vermittlern des Kulturerbedienstes

Italiano :

Con Melvin dans les nuages, artista musicista, Benoît ed Emma Savignat, danzatori e coreografi, Bruno Soulet, attore, e i mediatori del Dipartimento del Patrimonio

Espanol :

Con Melvin dans les nuages, artista músico, Benoît y Emma Savignat, bailarines y coreógrafos, Bruno Soulet, actor, y mediadores del departamento de patrimonio

