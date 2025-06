Balade astro-Planétariom de Ludiver Tonneville La Hague 27 juin 2025 23:30

Manche

Balade astro-Planétariom de Ludiver Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-06-27 23:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Balade de 4,5 km autour de Ludiver. Accompagnés de nos médiateurs scientifiques, vous aurez l’occasion de découvrir notre système solaire et si le ciel est bien dégagé observer le ciel étoilé à l’œil nu (sans instrument d’observation).

Balade nocturne sous condition météo. Prévoir des bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds, une lampe de poche, un gilet jaune et des jumelles si vous en avez.

Tout public à partir de 7 ans. Réservation indispensable.

Tonneville 1700 Rue de la Libération

La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

English : Balade astro-Planétariom de Ludiver

A 4.5 km walk around Ludiver. Accompanied by our scientific mediators, you’ll have the chance to discover our solar system and, if the sky is clear, observe the starry sky with the naked eye (no instruments required).

Night-time tour subject to weather conditions. Bring good walking shoes, warm clothing, flashlight, yellow vest and binoculars if you have them.

Suitable for all ages 7 and over. Reservations essential.

German :

Ein 4,5 km langer Spaziergang rund um Ludiver. In Begleitung unserer Wissenschaftsvermittler haben Sie die Gelegenheit, unser Sonnensystem zu entdecken und bei klarem Himmel den Sternenhimmel mit bloßem Auge zu beobachten (ohne Beobachtungsinstrument).

Der Abendspaziergang ist wetterabhängig. Bringen Sie gute Wanderschuhe, warme Kleidung, eine Taschenlampe, eine gelbe Weste und ein Fernglas mit, wenn Sie eines haben.

Für alle ab 7 Jahren. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una passeggiata di 4,5 km intorno a Ludiver. Accompagnati dai nostri mediatori scientifici, avrete l’opportunità di scoprire il nostro sistema solare e, se il cielo è limpido, di osservare il cielo stellato a occhio nudo (senza strumenti di osservazione).

Si tratta di una passeggiata notturna, tempo permettendo. Portate buone scarpe da trekking, abiti caldi, una torcia, un gilet giallo e un binocolo, se lo avete.

Adatto a tutte le età a partire dai 7 anni. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Un paseo de 4,5 km alrededor de Ludiver. Acompañado por nuestros mediadores científicos, tendrá la oportunidad de descubrir nuestro sistema solar y, si el cielo está despejado, observar el cielo estrellado a simple vista (sin instrumentos de observación).

Se trata de un paseo nocturno, si el tiempo lo permite. Traiga buen calzado para caminar, ropa de abrigo, una linterna, un chaleco amarillo y prismáticos si dispone de ellos.

Apto para mayores de 7 años. Imprescindible reservar.

