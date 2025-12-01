Balade astronomique hivernale

Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 17:45:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

À la tombée du jour, partez à la découverte du ciel étoilé avec un passionné d’astronomie. Autour d’un feu de camp, savourez une boisson chaude et des chamallows grillés en écoutant les légendes des étoiles. En hiver, la magie s’invite parfois… en raquettes !

Une balade à la tombée du jour, un feu de camp en pleine nature… le décor est planté. Sepparla vous invite à une sortie originale à la découverte du ciel nocturne, guidée par un passionné d’astronomie.

Autour du feu, une boisson chaude à la main et quelques chamallows grillés, laissez-vous emporter par les légendes des étoiles et la beauté des constellations. Et si Dame Nature nous le permet, cette sortie pourra se faire en raquettes pour ajouter une touche de magie hivernale !

Une expérience hors du temps, entre détente, émerveillement et convivialité.

Informations pratiques

Durée 2h 2h30

Distance 3 km

Dénivelé 80 m

Âge minimum 8 ans

Porte-bébé Non autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs Adulte 25€ Enfant (8-12 ans) 20€

Tarifs Munstercard Adulte 20€ Enfant (8-12 ans) 15€

Préparation

La sortie s’effectue de nuit par des températures froides (ressenti parfois jusqu’à -20°C), pensez à prévoir des vêtements chauds (tenue après-ski, chaussettes chaudes, bonnet et gants obligatoires) et des chaussures de marche, voire un plaid ou une couverture. 1L d’eau ou de boisson chaude par personne.

À noter

Une lampe frontale vous sera mise gracieusement à disposition.

Les raquettes, bâtons et équipements de sécurité seront fournis gratuitement en cas de neige.

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel. N’oubliez pas de respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.

La sortie est confirmée dès 10 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

At dusk, discover the starry sky with an astronomy enthusiast. Around a campfire, enjoy a hot drink and toasted marshmallows while listening to the legends of the stars. In winter, magic can also be found? on snowshoes!

German :

Entdecken Sie bei Sonnenuntergang mit einem Astronomie-Experten den Sternenhimmel. Genießen Sie am Lagerfeuer ein heißes Getränk und geröstete Marshmallows, während Sie den Legenden der Sterne lauschen. Im Winter kann man auch mit Schneeschuhen zaubern!

Italiano :

Al tramonto, scoprite il cielo stellato con un appassionato di astronomia. Intorno a un falò, gustate una bevanda calda e marshmallow tostati ascoltando le leggende delle stelle. In inverno, è possibile vivere la magia anche con le racchette da neve!

Espanol :

Al anochecer, descubra el cielo estrellado con un aficionado a la astronomía. Alrededor de una hoguera, disfrute de una bebida caliente y malvaviscos tostados mientras escucha las leyendas de las estrellas. En invierno, también podrá experimentar la magia… ¡con raquetas de nieve!

