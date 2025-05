Balade astronomique – Soultzeren, 16 mai 2025 22:00, Soultzeren.

Haut-Rhin

Balade astronomique Soultzeren Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-05-16 22:00:00

2025-05-16

2025-05-22

2025-05-29

2025-06-06

2025-06-12

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-14

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-04

2025-09-19

2025-09-26

Découvrez la nature autrement lors d’une sortie nocturne en montagne dans la belle vallée de Munster.

Une balade à la tombée du jour, un feu de camp en pleine nature, des chamallows grillés et une boisson chaude au coin du feu, sans oublier bien sûr une initiation à l’astronomie et quelques légendes sur les étoiles… Tout est réuni pour partager un moment mémorable.

Informations pratiques

Durée 2h

Horaire en fonction du coucher de soleil

Âge minimum 8 ans

Porte-bébé Non autorisés

Toutourisme Chiens en laisse autorisés à condition qu’ils soient calmes. L’observation a lieu dans une prairie d’altitude où des vaches peuvent être présentes. Il faut donc être sûr que le chien ne posera pas de problèmes et n’aboie pas.

Lieu de départ 68140 Soultzeren

Tarifs Adulte 18 € / Enfant (8 12 ans) 12 €

Tarifs Munstercard Adulte 13 € Enfant (8- 12 ans) 7€

Préparation

Chaussures Chaussures de randonnée

Vêtements La sortie s’effectue de nuit, les températures peuvent être fraîches, pensez à prévoir des vêtements chauds (au minimum polaire + veste), voire un plaid ou une couverture.

Sac à dos 1L d’eau ou boisson chaude par personne

Lampes frontales mises à disposition.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 5 participants.

En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 44 02 72 97 contact.sepparla@gmail.com

English :

Discover nature in a different way on a night-time mountain outing in the beautiful Munster valley.

German :

Entdecken Sie die Natur auf eine andere Art und Weise bei einem nächtlichen Ausflug in die Berge im schönen Munstertal.

Italiano :

Scoprite la natura in modo diverso durante un’escursione notturna in montagna nella splendida valle di Munster.

Espanol :

Descubra la naturaleza de una forma diferente en una excursión nocturna de montaña por el hermoso valle de Munster.

