Balade-atelier aquarelliste « mon paysage rêvé », par la compagnie EKOKOSMOS centre socio-culturel Félix merlin Épinay-sur-Seine

Balade-atelier aquarelliste « mon paysage rêvé », par la compagnie EKOKOSMOS centre socio-culturel Félix merlin Épinay-sur-Seine samedi 18 octobre 2025.

Balade-atelier aquarelliste « mon paysage rêvé », par la compagnie EKOKOSMOS Samedi 18 octobre, 15h00 centre socio-culturel Félix merlin Seine-Saint-Denis

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Laissez-vous tenter par une expérience aquarelliste en vous promenant tout au long du parc d’Orgemont. Vous apprendrez à porter un regard différent sur le paysage et l’architecture qui vous entourent et, que vous soyez débutant ou confirmé, prenez le pinceau pour peindre à votre rythme les éléments qui vous inspirent. Une expérience slow travel par excellence !

centre socio-culturel Félix merlin 67 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Orgemont Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}]

Balade-atelier aquarelliste « Mon paysage rêvé »

© Ville d’Epinay-sur-Seine