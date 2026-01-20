Balade atelier avec le restaurant La Tête Noire Lamballe-Armor
Le long du Gouessant Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 15:00:00
2026-04-12
Suivez Nicolas et Sothy sur le terrain pour observer, identifier et cueillir les plantes sauvages comestibles que nous offre la nature bretonne. Rejoignez-les ensuite au restaurant La Tête Noire pour apprendre à préparer et cuisiner ces plantes puis à les déguster autour d’un repas convivial.
Repas compris dans le tarif mais le transport est à la charge du participant.
Renseignements complémentaires et inscriptions par téléphone, mail, sur le site via le formulaire ou au restaurant. .
Le long du Gouessant Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 53 45
