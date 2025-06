Balade-atelier photo autour des sentiers de l’eau Festival Off Camp de base Aussois 9 juillet 2025 09:00

Savoie

Balade-atelier photo autour des sentiers de l’eau Festival Off Camp de base La Place du village Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 09:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

Une balade-atelier avec J-Luc Viart, photographe professionnel local, pour découvrir les différentes techniques de prise de vue, apprendre à capter la lumière, le mouvement et la poésie des paysages naturels. Venir avec son propre appareil photo.

.

La Place du village

Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Photo workshop on water trails Festival Off Camp de base

A walk-workshop with J-Luc Viart, a local professional photographer, to discover different shooting techniques and learn how to capture the light, movement and poetry of natural landscapes. Bring your own camera.

German :

Ein Workshop-Spaziergang mit J-Luc Viart, einem lokalen Berufsfotografen, um die verschiedenen Aufnahmetechniken zu entdecken und zu lernen, wie man das Licht, die Bewegung und die Poesie natürlicher Landschaften einfängt. Kommen Sie mit Ihrer eigenen Kamera.

Italiano :

Una passeggiata-laboratorio con J-Luc Viart, fotografo professionista locale, per scoprire diverse tecniche di ripresa e imparare a catturare la luce, il movimento e la poesia dei paesaggi naturali. Portare la propria macchina fotografica.

Espanol :

Un paseo-taller con J-Luc Viart, fotógrafo profesional local, para descubrir diferentes técnicas de disparo y aprender a captar la luz, el movimiento y la poesía de los paisajes naturales. Traiga su propia cámara.

