BALADE & ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Castries

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Retrouvez Alicia, membre de notre association, pour une balade dans les sentiers de l’Oasis Fontmarie, suivi d’un atelier cuisine et dégustation des produits récoltés au cours de la promenade.

Vous l’attendiez avec impatience, avec l’automne, les plantes sauvages comestibles sont de retour !

sur inscription .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Join Alicia, a member of our association, for a walk along the paths of the Oasis Fontmarie, followed by a cooking workshop and tasting of the products harvested during the walk.

German :

Treffen Sie Alicia, ein Mitglied unseres Vereins, für einen Spaziergang auf den Pfaden der Oase Fontmarie, gefolgt von einem Kochworkshop und einer Verkostung der während des Spaziergangs gesammelten Produkte.

Italiano :

Unitevi ad Alicia, membro della nostra associazione, per una passeggiata lungo i sentieri dell’Oasis Fontmarie, seguita da un laboratorio di cucina e dalla degustazione dei prodotti raccolti durante la passeggiata.

Espanol :

Acompañe a Alicia, miembro de nuestra asociación, en un paseo por los senderos del Oasis Fontmarie, seguido de un taller de cocina y una degustación de los productos cosechados durante el paseo.

