balade-atelier « Voyage au pays des fées et des goublins » avec Nicolas Eudine, écrivain

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Cheminez le long du chemin de la vallée de l’Epine d’Hue, avec Nicolas Eudine qui évoquera, lors de plusieurs arrêts, l’univers des légendes de la Hague. De retour au Tourp, les participants seront invités à coucher sur le papier leurs impressions, à partir des observations faites pendant la balade et à laisser parler leur imagination. Guidés par l’intervenant, ils pourront écrire des textes très personnels sur le thème des personnages légendaires, mais aussi sur la nature ou encore sur les paysages de la Hague.

De 14h30 à 16h30 Gratuit (dans le cadre des JEP) Sur réservation Atelier pour les familles enfants de plus de 8 ans, ados et adultes Durée totale 2 heures Chaussures de marche conseillées. .

