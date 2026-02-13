Balade attelée à Port-Bail Port-Bail-sur-Mer

Balade attelée à Port-Bail

2 Rue Montfiquet Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-01

Marie TRAVERT a fait de sa passion pour l’équitation, les chevaux, la nature et le patrimoine, son métier.

Diplômée d’une école d’attelage, elle vous propose de découvrir le Cotentin au rythme du pas de ses acolytes, Percherons et Cobs normands. Ces chevaux au tempérament très calme sont de parfaits meneurs pour sillonner la presqu’île.

A bord de la calèche, laissez-vous porter et profitez pleinement des paysages et de l’expertise de votre guide, Marie qui vous accompagnera dans la découverte.

Découvrez Port-Bail et son havre lors d’une balade attelée, qui vous mènera du bourg du village jusqu’à la Caillourie, en passant par le célèbre Pont aux XIII arches.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. .

2 Rue Montfiquet Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

