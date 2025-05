Balade attelée en calèche – Office de Tourisme Xertigny, 29 juin 2025 14:30, Xertigny.

Vosges

Balade attelée en calèche Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-07-27 16:30:00

Date(s) :

2025-06-29

2025-07-27

2025-08-24

Découverte INSOLITE de Xertigny à calèche en compagnie d’une guide passionnée.

Vous souhaitez faire un bon dans le temps et partager un moment au

rythme des pas des chevaux? La Cavale Attraction vous propose des balades en calèche. Idéale pour toute la famille et pour tous les âges, venez

découvrir l’histoire et le patrimoine vosgien à l’ancienne ! Minimum 4 participants pour un départ.

Enfant de de 2 ans gratuit si assis sur les genoux)

Départ devant l’Office de Tourisme de XertignyTout public

17 .

Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy

Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

English :

Discover Xertigny by horse-drawn carriage with a passionate guide.

Would you like to step back in time and share a moment in the rhythm

to the rhythm of horses’ footsteps? La Cavale Attraction offers horse-drawn carriage rides. Ideal for the whole family and all ages, come and discover

discover Vosges history and heritage the old-fashioned way! Minimum 4 participants for one departure.

Children under 2: free if seated on knees)

Departure from in front of Xertigny Tourist Office

German :

INSOLITE Entdeckung von Xertigny in einer Kutsche in Begleitung einer passionierten Fremdenführerin.

Sie möchten eine Zeitreise machen und einen Moment im Einklang mit der Natur erleben?

im Rhythmus der Schritte der Pferde? La Cavale Attraction bietet Ihnen Kutschfahrten an. Ideal für die ganze Familie und für alle Altersgruppen

entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe der Vogesen auf altmodische Weise! Mindestens 4 Teilnehmer für eine Abfahrt.

Kinder unter 2 Jahren: kostenlos, wenn sie auf dem Schoß sitzen)

Start vor dem Fremdenverkehrsamt von Xertigny

Italiano :

Scoprite Xertigny in una carrozza trainata da cavalli con una guida entusiasta.

Volete fare un salto indietro nel tempo e condividere un momento al ritmo

al ritmo dei cavalli? L’attrazione La Cavale offre gite in carrozza trainata da cavalli. Ideale per tutta la famiglia e per tutte le età, venite a scoprire la storia e il patrimonio della vostra regione

scoprite la storia e il patrimonio dei Vosgi alla vecchia maniera! Minimo 4 partecipanti per una partenza.

Bambini sotto i 2 anni: gratis se seduti in braccio)

Partenza davanti all’Ufficio del Turismo di Xertigny

Espanol :

Descubra Xertigny en coche de caballos con un guía entusiasta.

¿Le gustaría retroceder en el tiempo y compartir un momento al ritmo

al ritmo de los caballos? La atracción La Cavale ofrece paseos en coche de caballos. Ideal para toda la familia y todas las edades, venga a descubrir la historia y el patrimonio de su región

¡Descubra la historia y el patrimonio de los Vosgos a la antigua usanza! Mínimo 4 participantes por salida.

Niños menores de 2 años: gratis si van sentados en su regazo)

Salida frente a la Oficina de Turismo de Xertigny

L’événement Balade attelée en calèche Xertigny a été mis à jour le 2025-05-24 par OT EPINAL ET SA REGION