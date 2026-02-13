Balade attelée sur les hauteurs de Cherbourg

Rue du bourg Digosville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-01

Marie TRAVERT a fait de sa passion pour l’équitation, les chevaux, la nature et le patrimoine, son métier.

Diplômée d’une école d’attelage, elle vous propose de découvrir le Cotentin au rythme du pas de ses acolytes, Percherons et Cobs normands. Ces chevaux au tempérament très calme sont de parfaits meneurs pour sillonner les petits chemins de la presqu’île.

A bord de la calèche, laissez-vous porter et profitez pleinement des paysages et de l’expertise de votre guide, Marie qui vous accompagnera dans la découverte.

Depuis Digosville, aux portes de Cherbourg, cette excursion en calèche d’environ 1h30 parcourt les petits chemins étroits de la campagne, au détour desquels un paysage grandiose sur la rade, le Cap Levi, le port du Becquet… s’offre aux passagers ! Petits et grands seront enchantés !

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. .

Rue du bourg Digosville 50110 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade attelée sur les hauteurs de Cherbourg

L’événement Balade attelée sur les hauteurs de Cherbourg Digosville a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Cotentin