Balade au Bas Cenon : Des échoppes à l’estacade : la croisée des chemins Bas Cenon Floirac

Balade au Bas Cenon : Des échoppes à l’estacade : la croisée des chemins Bas Cenon Floirac samedi 17 mai 2025.

Balade au Bas Cenon : Des échoppes à l’estacade : la croisée des chemins 17 mai – 13 septembre, certains samedis Bas Cenon Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-17T10:45:00 – 2025-05-17T12:15:00

Fin : 2025-09-13T10:30:00 – 2025-09-13T12:00:00

Découvrez le passé de Cenon en explorant son avenir ! Entre vestiges du passé viticole et quartier ouvrier aux maisons hétéroclites, l’éclaireuse urbaine Mariane vous dévoilera les projets innovants du bas Cenon. Un quartier méconnu qui relève collectivement les défis urbains et sociaux de demain. Et c’est justement en collectif que la balade a été co-construite avec le conseil citoyen et le conseil des sages de la ville de Cenon. Ce qui promet anecdotes et petits secrets !

Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embaucher dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/

Bas Cenon ville de Cenon Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/bas-cenon/ »}] [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/ »}]

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro. Patrimoine balade