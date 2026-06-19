Balade au blockhaus Salle des Floralies La Baule-Escoublac

jeudi 12 novembre 2026 · Salle des Floralies · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Balade au blockhaus

Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Balade au grand Blockhaus de Batz sur Mer. .

Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire college.interages.labaule@gmail.com

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English :

L’événement Balade au blockhaus La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44