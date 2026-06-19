AGENDA · La Baule-Escoublac
Balade au blockhaus Salle des Floralies La Baule-Escoublac
jeudi 12 novembre 2026 · Salle des Floralies · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Balade au blockhaus
Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Balade au grand Blockhaus de Batz sur Mer. .
Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire college.interages.labaule@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade au blockhaus La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Atelier peinture sur tableau La Baule-Escoublac 15 septembre 2026
- 39ème Triathlon Audencia La Baule La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de l’Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac, Hôtel de Ville, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées des serres municipales, 33 avenue Jean Mermoz, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026