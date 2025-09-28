Balade au bord du Drillet, à la découverte des herbes folles Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Balade au bord du Drillet, à la découverte des herbes folles Longère de la Bégraisière Saint-Herblain dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Elles font partie de notre quotidien. Elles nourrissent notre imaginaire. Elles sont partout. Tantôt on les aime. Tantôt on les déteste. On parle d’elles en les qualifiant d’herbes folles, de mauvaises herbes… Mais, ne dit-on pas aussi « se rouler dans l’herbe » ! Ne recourt-on pas aux herbes médicinales, cueillies dans le jardin des simples pour se soigner ? Que sait-on d’elles ?Proposée par l’association Sauvons la coulée verte du DrilletPrévoir bottes ou chaussures de randonnée. Possibilité de parking au niveau de la pépinière d’entreprises, 5 rue des vignerons à Couëron.

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/balade-au-bord-du-drillet-a-la-decouverte-des-herbes-folles/