Balade au clair de lune et inventaire des papillons de nuit Mairie de Dolmayrac Dolmayrac

Informations pratiques

Dolmayrac

Balade au clair de lune et inventaire des papillons de nuit

Mairie de Dolmayrac Le Bourg Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Rendez-vous mercredi 22 juillet à 21h pour une balade au clair de lune à Dolmayrac. Plongez au coeur de la nuit pour découvrir la biodiversité nocturne et initiez vous à l’observation des papillons de nuit !

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Rendez-vous mercredi 22 juillet à 21h pour une balade au clair de lune à Dolmayrac. Plongez au coeur de la nuit pour découvrir la biodiversité nocturne et initiez vous à l’observation des papillons de nuit !

Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et une lampe torche.

Cette animation est proposée par le CPIE 47 en partenariat avec le CEN Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du programme des animations de l’été de l’ABC du Grand-Villeneuvois.

Inscription obligatoire. .

Mairie de Dolmayrac Le Bourg Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Balade au clair de lune et inventaire des papillons de nuit

This summer, cool off a bit with the CPIE 47’s nature activities!

Join us on Wednesday, July 22, at 9:00 p.m. for a moonlit walk in Dolmayrac. Immerse yourself in the heart of the night to discover nocturnal biodiversity and learn how to observe moths!

L’événement Balade au clair de lune et inventaire des papillons de nuit Dolmayrac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne