Balade au clair de lune et soupe à l’oignon Vicq-sur-Gartempe

Balade au clair de lune et soupe à l’oignon

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne

Début : 2026-03-27

L’association VGCA organise une balade au clair de lune le **vendredi 27 mars. Départ sur la place à 20h30**

Il n’est pas nécessaire de réserver, mais vous pouvez envoyer un SMS ou un message audio avec le nombre de participants cela permettra d’estimer la quantité de soupe à préparer ! .

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 82 82 83

