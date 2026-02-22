Balade au clair de lune et soupe à l’oignon Vicq-sur-Gartempe
Balade au clair de lune et soupe à l’oignon
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne
L’association VGCA organise une balade au clair de lune le **vendredi 27 mars. Départ sur la place à 20h30**
Il n’est pas nécessaire de réserver, mais vous pouvez envoyer un SMS ou un message audio avec le nombre de participants cela permettra d’estimer la quantité de soupe à préparer ! .
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 82 82 83
