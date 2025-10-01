Balade au coeur de Dives-sur-Mer Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

L’association « Un fleuve pour la liberté, la Dives » vous invite à une visite insolite de Dives-sur-Mer.

Laissez-vous surprendre par le souvenir d’anciens commerces, l’histoire des rues, des entreprises aujourd’hui disparues, les bâtiments emblématiques, les portraits de personnalités locales ou encore des faits divers.

Les illustrations d’Hervé LAURENT de BREILLY permettent de retrouver l’aspect contemporain de la ville.

Exposition visible du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h. .

English : Balade au coeur de Dives-sur-Mer

The association « Un fleuve pour la liberté, la Dives » invites you on an unusual tour of Dives-sur-Mer.

Let yourself be surprised by the memory of old shops, the history of streets and businesses that have disappeared…

German : Balade au coeur de Dives-sur-Mer

Der Verein « Un fleuve pour la liberté, la Dives » lädt Sie zu einem ungewöhnlichen Rundgang durch Dives-sur-Mer ein.

Lassen Sie sich von der Erinnerung an alte Geschäfte, die Geschichte der Straßen und heute nicht mehr existierende Unternehmen überraschen…

Italiano :

L’associazione « Un fleuve pour la liberté, la Dives » vi invita a un tour insolito di Dives-sur-Mer.

Lasciatevi sorprendere dalla memoria dei vecchi negozi, dalla storia delle strade, dalle attività commerciali scomparse…

Espanol :

La asociación « Un fleuve pour la liberté, la Dives » le invita a un recorrido insólito por Dives-sur-Mer.

Déjese sorprender por el recuerdo de antiguos comercios, la historia de las calles, negocios desaparecidos…

