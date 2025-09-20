Balade au coeur de la Bouchatte Épineuil-le-Fleuriel

Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Patrimoine des hameaux et des chemins dans le sud Berry focus sur le hameau de la Bouchhatte à Epineuil le Fleuriel

a 15h balade au coeur de la Bouchatte histoire et mémoire d’un hameau, 1850-1970. Visite des monuments, vestiges et lieux de mémoire, menée/racontée par C. Guillaumet et R. Bardy. Rdv au lavoir de la Bouchatte. .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 70 02 77

English :

Heritage of hamlets and paths in southern Berry: focus on the hamlet of La Bouchhatte in Epineuil le Fleuriel

German :

Das Erbe der Weiler und Wege im Südberry: Fokus auf den Weiler La Bouchhatte in Epineuil le Fleuriel

Italiano :

Patrimonio di borghi e sentieri nel sud del Berry: focus sul borgo di La Bouchhatte a Epineuil le Fleuriel

Espanol :

Patrimonio de aldeas y caminos del sur de Berry: la aldea de La Bouchhatte en Epineuil le Fleuriel en el punto de mira

