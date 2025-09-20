Balade au coeur de la Bouchatte Épineuil-le-Fleuriel
Balade au coeur de la Bouchatte Épineuil-le-Fleuriel samedi 20 septembre 2025.
Balade au coeur de la Bouchatte
Épineuil-le-Fleuriel Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Patrimoine des hameaux et des chemins dans le sud Berry focus sur le hameau de la Bouchhatte à Epineuil le Fleuriel
a 15h balade au coeur de la Bouchatte histoire et mémoire d’un hameau, 1850-1970. Visite des monuments, vestiges et lieux de mémoire, menée/racontée par C. Guillaumet et R. Bardy. Rdv au lavoir de la Bouchatte. .
Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 70 02 77
English :
Heritage of hamlets and paths in southern Berry: focus on the hamlet of La Bouchhatte in Epineuil le Fleuriel
German :
Das Erbe der Weiler und Wege im Südberry: Fokus auf den Weiler La Bouchhatte in Epineuil le Fleuriel
Italiano :
Patrimonio di borghi e sentieri nel sud del Berry: focus sul borgo di La Bouchhatte a Epineuil le Fleuriel
Espanol :
Patrimonio de aldeas y caminos del sur de Berry: la aldea de La Bouchhatte en Epineuil le Fleuriel en el punto de mira
L’événement Balade au coeur de la Bouchatte Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2025-09-16 par OT CHATEAUMEILLANT