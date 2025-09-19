Balade au cœur d’Échoisy d’hier et de demain Domaine d’Échoisy Echoisy

Balade au cœur d’Échoisy d’hier et de demain 19 – 21 septembre Domaine d’Échoisy Charente

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une balade poétique au coeur d’un patrimoine architectural millénaire et d’une biodiversité préservée et remarquable, d’une ferme et le long du fleuve Charente (baignade possible).

Domaine d’Échoisy 1 chemin d’Échoisy, 16230 Cellettes Echoisy 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 07 05 04 96 https://www.oasis-ducoqalame.com/ https://www.facebook.com/OasisduCoqalAme/ Un éco-lieu dédié à la transition sociale, écologique et économique implanté sur un domaine porteur de 1000 ans d’histoire.

20 familles sur place pour sauvegarder et faire vivre ce lieu dans une intention d’impact positif en co-responsabilité.

Accueil en immersion, ferme pédagogique, tiers lieu, marché de producteurs mensuels, ateliers et animations nombreux invitent un public large à venir tout au long de l’année. Accès en Voiture. Gare à 5 minutes. Vélo. Canoé. Parking sur place.

