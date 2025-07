Balade au coeur des plantes sauvages comestibles parking en face terrain multisports Béning-lès-Saint-Avold

Géraldine (Envie de Bon) vous emmène à la rencontre de nombreuses plantes sauvages et vous dévoilera leurs usages en cuisine. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach. Optionnel midi’pique-nique ; chacun apporte son repas pour une dégustation en plein air.Tout public

parking en face terrain multisports Rue des Jardins Béning-lès-Saint-Avold 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

Géraldine (Envie de Bon) will take you on a tour of many wild plants and reveal their uses in cooking. Registration required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach. Optional: picnic lunch; bring your own meal for an open-air tasting.

Géraldine (Envie de Bon) nimmt Sie mit auf eine Reise zu zahlreichen Wildpflanzen und verrät Ihnen ihre Verwendung in der Küche. Mit Anmeldung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach. Optional: Mittagspause?Picknick; jeder bringt seine Mahlzeit mit, um sie im Freien zu verkosten.

Géraldine (Envie de Bon) vi accompagnerà alla scoperta di molte piante selvatiche e vi parlerà del loro utilizzo in cucina. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach. Facoltativo: pranzo al sacco; portare il proprio pranzo per una degustazione all’aperto.

Géraldine (Envie de Bon) le llevará a conocer numerosas plantas silvestres y le hablará de sus usos en la cocina. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach. Opcional: almuerzo tipo picnic; traiga su propio almuerzo para una degustación al aire libre.

L’événement Balade au coeur des plantes sauvages comestibles Béning-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2025-07-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH